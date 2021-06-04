Мората высоко отозвался о Роналду

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Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората поделился впечатлениями от совместной игры с нападающим Криштиану Роналду.

"Это ключевой игрок, который может забить в любой момент. Его голы приближают нас к трофеям. Он делает всё для победы, а не для личных показателей. У Криштиану стальные нервы, как у Рафы Надаля. За это Роналду можно восхищаться, и мне очень нравится играть с ним", - приводит слова испанца Onda Cero.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал работу над подписанием звёздного португальца.

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