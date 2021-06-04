Мората высоко отозвался о Роналду

2 Теги ювентусальваро моратакриштиану роналду

Мората высоко отозвался о Роналду

Фото твиттер TeamCRonaldo

Форвард туринского "Ювентуса" Альваро Мората поделился впечатлениями от совместной игры с нападающим Криштиану Роналду.

"Это ключевой игрок, который может забить в любой момент. Его голы приближают нас к трофеям. Он делает всё для победы, а не для личных показателей. У Криштиану стальные нервы, как у Рафы Надаля. За это Роналду можно восхищаться, и мне очень нравится играть с ним", - приводит слова испанца Onda Cero.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал работу над подписанием звёздного португальца.

Не пропустите: "Ювентус" знает, что Роналду размышляет об уходе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В этом его прекрасное отличие от Лео,который весь сезон ноет."...Тренер не тот,председатель совета директоров плахой,вратарь-дыра,французский пудель меня слабо ублажает,на меня не пасуют(а как я должен взять ЗМ и ЗБ?)..."\\\Криш,ты космос!Forza Juve!

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Альваро мой друг, и яго люблю не меньше своего кота Бадра!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ростов" близок к аренде форварда "Динамо"

"Ростов" близок к аренде форварда "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов