Мората высоко отозвался об Азаре

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората сказал лестные слова в адрес своего партнёра по команде Эдена Азара.

"Легко играть с таким классным мастером, как Азар. Он входит в число лучших игроков мира, и мне повезло, что я выступаю с ним в одной команде" - цитирует Морату The Telegraph.

Напомним, что "Челси" хочет продлить контракт с Азаром и готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, однако бельгийца собирается переманить мадридский "Реал". | http://soccernews.ru