Мората: "Я не смогу отказать "Реалу"

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Мората: "Я не смогу отказать "Реалу"
Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что он хотел бы вернуться в мадридский "Реал".

"Я бы вернулся в "Реал", если будет такая возможность. Если выиграю с "Челси" все трофеи, то почему бы и нет? Я не смогу отказать "Реалу", так как являюсь фанатом клуба. Но этот переход маловероятен и сейчас я счастлив в "Челси", - приводит слова Мораты Goal.com.

Напомним, что 25-летний Мората перешел в "Челси" из "Реала" прошлым летом за 62 миллиона евро. В этом сезоне форвард провел за "аристократов" 15 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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