Мората: "Я очень хотел поработать с Конте"

Форвард лондонского "Челси" Альваро Мората признался, что давно хотел попасть в команду Антонио Конте.

"Я знаю, что Конте давно хотел видеть меня у себя в команде. С нетерпением жду возможности начать играть за него и за "Челси". Хочу, чтобы мы вместе побеждали. Было обидно, что в 2014 году Антонио ушёл из "Ювентуса" в сборную Италии. Я очень хотел поработать с этим тренером и, наконец, судьба свела нас. Я знаю его методы работы, его тренерский штаб. Знаю, что там много тактики, и мне это по душе, я знаю, как играть в его системе" - приводит слова испанца Sky Sports.

Напомним, что Мората будет играть за "Челси" под девятым номером. | http://soccernews.ru