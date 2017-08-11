Мората: "Я сыграл за "Челси" всего 15 минут, а критики уже напали на меня"

Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал о своем отношении к появившейся критике в его адрес.

"Я признаю, что 80 миллионов евро, которые заплатили за меня, является большой суммой. Впрочем, я не сверну со своего пути и сохраняю спокойствие. Я сыграл за "Челси" всего 15 минут в официальном матче и не забил пенальти, а критики уже напали на меня. Представляю, что ждет меня в дальнейшей. Эта сумма мотивирует меня работать каждый день на пределе сил", - приводит слова Мораты Marca.

Напомним, что 24-летний Мората не сумел реализовать послематчевый пенальти в проигранном его командой матче за Суперкубок Англии против "Арсенала".

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