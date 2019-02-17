Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"

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Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората  рассказал, что думает о победном матче 24-го тура Примеры с "Райо Вальекано" (1:0). Об этом сообщает Marca.

ВИДЕООБЗОР "РАЙО ВАЛЕКАНО - "АТЛЕТИКО".

"Это была очень важная победа. Это может показаться не таким сложным, однако обыграть "Райо Вальекано" на выезде не так легко. Но мы это сделали, а это главное.  

В ЛЧ нас ждет матч с отличной командой. Мы уважаем "Ювентус" и они, разумеется, тоже относятся с уважение к нам. Это будет супер матч. Мы будем бороться за победу во всех турнирах", - отметил Мората. 

Благодаря победе в этом матче "Атлетико" поднялся на 2 место, обогнав "Реал". Отставание от лидирующей "Барселоны" - 6 очков.

А еще: "Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов) | http://soccernews.ru

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