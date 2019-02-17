Мората ярко высказался о победном матче "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората рассказал, что думает о победном матче 24-го тура Примеры с "Райо Вальекано" (1:0). Об этом сообщает Marca.
ВИДЕООБЗОР "РАЙО ВАЛЕКАНО - "АТЛЕТИКО".
"Это была очень важная победа. Это может показаться не таким сложным, однако обыграть "Райо Вальекано" на выезде не так легко. Но мы это сделали, а это главное.
В ЛЧ нас ждет матч с отличной командой. Мы уважаем "Ювентус" и они, разумеется, тоже относятся с уважение к нам. Это будет супер матч. Мы будем бороться за победу во всех турнирах", - отметил Мората.
Благодаря победе в этом матче "Атлетико" поднялся на 2 место, обогнав "Реал". Отставание от лидирующей "Барселоны" - 6 очков.
А еще: "Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов) | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|23
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9