Мората: "За год у меня было 13 голов из офсайда"

Форвард "Ювентуса" Альваро Мората высказался по поводу того, что его голы часто отменяют.

"За год у меня было 13 голов из офсайда. Может быть, если бы мои ноги быль чуть короче, их было бы меньше. Но нет смысла жаловаться, голы были отменены из-за офсайда, ничего не могу с этим поделать. В будущем я постараюсь подождать еще секунду, прежде чем начинать бег", - передает слова Мораты Football Italia.

В этом сезоне футболист провел 5 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами в Серии А.

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