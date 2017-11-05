Мората забил 10-й мяч в этом сезоне головой - больше всех в топ-5 лигах

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Мората забил 10-й мяч в этом сезоне головой - больше всех в топ-5 лигах

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Челси" играет с "Манчестер Юнайтед".

Счет в этом поединке открыл испанский нападающий лондонского клуба Альваро Мората, забив гол ударом головой.

Стоит отметить, что испанец забил свой 10-й гол в этом сезоне со "второго этажа" и является лидером по числу голов головой среди всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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