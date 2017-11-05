Мората забил 10-й мяч в этом сезоне головой - больше всех в топ-5 лигах

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Челси" играет с "Манчестер Юнайтед".

Счет в этом поединке открыл испанский нападающий лондонского клуба Альваро Мората, забив гол ударом головой.

Стоит отметить, что испанец забил свой 10-й гол в этом сезоне со "второго этажа" и является лидером по числу голов головой среди всех футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

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