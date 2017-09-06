Мората забил пять голов в последних пяти матчах

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Испания на выезде разгромила Лихтенштейн со счетом 8:0.

Дублем в этом поединке отметился нападающий испанцев Альваро Мората.

Стоит отметить, что 24-летний форвард, выступающий за "Челси", забил 5 мячей в последних 5 матчах. Ранее он забивал "Бернли", "Эвертону" и сборной Италии. Также в этих встречах Мората отдал 3 результативные передачи.

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