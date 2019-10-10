Мората заявил, что Облак - лучший вратарь в мире

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Мората заявил, что Облак - лучший вратарь в мире

Форвард "Атлетико" Альваро Мората рассказал, что думает об игре голкипера команды Яна Облака. Об этом сообщает Marca.

"Облак лучший вратарь в мире. Чтобы это понять, мне понадобилась всего неделя тренировок. Я играл против него в "Челси", он отлично отбил мой мяч.

Я играл с лучшими голкиперами в истории, думаю сейчас Облак - лучший в мире. Надеюсь, он получит признание", - сказал Мората.

В этом сезоне голкипер участвовал в 8 матчах, 6 из который провел в сухую.

"Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

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