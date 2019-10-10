Мората заявил, что Облак - лучший вратарь в мире
Форвард "Атлетико" Альваро Мората рассказал, что думает об игре голкипера команды Яна Облака. Об этом сообщает Marca.
"Облак лучший вратарь в мире. Чтобы это понять, мне понадобилась всего неделя тренировок. Я играл против него в "Челси", он отлично отбил мой мяч.
Я играл с лучшими голкиперами в истории, думаю сейчас Облак - лучший в мире. Надеюсь, он получит признание", - сказал Мората.
В этом сезоне голкипер участвовал в 8 матчах, 6 из который провел в сухую.
"Атлетико" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2