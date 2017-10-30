Мората жалеет об уходе из "Ювентуса"

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората признался, что жалеет об уходе из "Ювентуса" летом 2016 года.

"Вернулся в "Реал" из-за соглашения в контракте, которое необходимо соблюдать. Разочарование было огромным, так как вернулся к отправной точке. Мои два сезона в "Ювентусе" были великолепны. Я поехал туда мальчиком, а ушёл настоящим футболистом. Для испанца Италия - лучшее место для жизни. Там есть всё - история, искусство, кулинария, мода. Я бы никогда не покинул Италию и "Ювентус" - цитирует 25-летнего форварда Football Italia.

Напомним, что после возвращения Мората провёл в "Реале" всего один сезон, а прошлым летом перешёл в "Челси".

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