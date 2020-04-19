Мората: "Жалею, что носил футболки двух других испанских клубов, кроме "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Альваро Мората заявил, что жалеет о том, что когда-то выступал за "Хетафе" и "Реал".



"С детства я играл за "Атлетико". Когда вырос, почувствовал, что что-то меняется, поэтому решил перейти в "Хетафе" потом и в "Реал". Жалею, что носил футболки двух других испанских клубов, кроме "Атлетико", - цитирует Морату Besoccer.



Мората выступал с 2005 по 2007 год за молодежную команду "Атлетико", после чего играл в "Хетафе" и "Реале".

На данный момент розыгрыш примеры приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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