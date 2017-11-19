Мората зовет Аррисабалагу в "Челси"

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщают английские СМИ, форвард "Челси" Альваро Мората хочет видеть вратаря в команде. Отметим, что оба футболиста являются партнерами по сборной Испании.

Ранее сообщалось, что в услугах Аррисабалаги заинтересован "Реал".

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