Моратой заинтересовался еще один гранд

На форварда мадридского "Реала" Альваро Морату появился еще один претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в борьбу за 24-летнего нападающего включился французский ПСЖ. Однако парижане не намерены спешить с приобретением Мораты ввиду того, что рассматривают его в качестве альтернативы 18-летнему бомбардиру "Монако" Килиану Мбаппе, который стал для клуба главной трансферной целью текущим летом.

Напомним, с продажи Хамеса и Мораты "Реал" планирует выручить 150 миллионов евро. | soccernews.ru