Моратти дал совет "Интеру" относительно будущего Спаллетти
Экс-президент "Интера" Массимо Моратти дал совет миланскому клубу относительно будущего главного тренера команды Лучано Спаллетти.
"Не впервые "Интер" столкнулся со спадом в январе. У команды упала концентрация - футболисты недостаточно сосредоточенны. Настоящую причину происходящего трудно найти, но, я надеюсь, что в клубе справятся с этим. Зачем увольнять Спаллетти? Сейчас нелегко найти хорошего тренера. Тем более, такого талантливого тактика с ДНК "Интера" - приводит слова Моратти Football Italia.
Напомним, что 59-летний Спаллетти возглавил "Интер" летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
В текущем сезоне "нерадзурри" по итогам 21 тура занимают третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 40 очков.
Не пропустите: Его обманули: Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нетипичные латиноамериканские умения и почерк Тимощука: все, что нужно знать о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе
-
Неймар предстанет перед испанским судом
-
"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор
-
Кокорин попал в заявку "Зенита" на плей-офф Лиги Европы
-
Флорентино Перес подготовил новое предложение по Неймару
Лента новостей
-
У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао
-
Солари поделился ожиданиями от матчей с "Барселоной" в Кубке Испании
-
"Зенит" обыграл "Эльче" в товарищеском матче
-
Нетипичные латиноамериканские умения и почерк Тимощука: все, что нужно знать о новичке "Зенита" Вильмаре Барриосе
-
Унаи Эмери назвал лучшего тренера мира
-
Неймар предстанет перед испанским судом
-
Новый клуб Берлускони зимой подписал 16 новичков
-
"Спартак" поздравил Валерия Карпина с солидным юбилеем
-
Моратти дал совет "Интеру" относительно будущего Спаллетти
-
Рабьо может вернуться в основу ПСЖ
-
Первая тренировка Барриоса в "Зените" (фотоотчёт + видео)
-
"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А
-
Куртуа сделал выбор между Азаром и Неймаром
-
Топ-клуб Серии А может пригласить Маурицио Сарри
-
Почеттино рассказал о ходе восстановления Кейна после травмы
-
"Спартак" огласил заявку на третий тренировочный сбор
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 22-го тура Примеры
-
Румменигге назвал единственного игрока, которого "Бавария" хотела купить зимой
-
"Динамо" интересуется сенегальским форвардом
-
2
Матч итальянской Серии B прервали на первой минуте из-за страшной травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8