Моратти дал совет "Интеру" относительно будущего Спаллетти

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти дал совет миланскому клубу относительно будущего главного тренера команды Лучано Спаллетти.

"Не впервые "Интер" столкнулся со спадом в январе. У команды упала концентрация - футболисты недостаточно сосредоточенны. Настоящую причину происходящего трудно найти, но, я надеюсь, что в клубе справятся с этим. Зачем увольнять Спаллетти? Сейчас нелегко найти хорошего тренера. Тем более, такого талантливого тактика с ДНК "Интера" - приводит слова Моратти Football Italia.

Напомним, что 59-летний Спаллетти возглавил "Интер" летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне "нерадзурри" по итогам 21 тура занимают третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 40 очков.

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