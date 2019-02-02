Моратти дал совет "Интеру" относительно будущего Спаллетти

Теги интер миланлучано спаллетти

Моратти дал совет "Интеру" относительно будущего Спаллетти

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти дал совет миланскому клубу относительно будущего главного тренера команды Лучано Спаллетти.

"Не впервые "Интер" столкнулся со спадом в январе. У команды упала концентрация - футболисты недостаточно сосредоточенны. Настоящую причину происходящего трудно найти, но, я надеюсь, что в клубе справятся с этим. Зачем увольнять Спаллетти? Сейчас нелегко найти хорошего тренера. Тем более, такого талантливого тактика с ДНК "Интера" - приводит слова Моратти Football Italia.

Напомним, что 59-летний Спаллетти возглавил "Интер" летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне "нерадзурри" по итогам 21 тура занимают третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 40 очков.

Не пропустите: Его обманули: Спаллетти рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в "Арсенал". | http://soccernews.ru  

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао

У "Реала" возникли трудности с трансфером Милитао

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 21 48
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 21 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 21 17
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 21 8
Полная таблица

топ-5 тегов