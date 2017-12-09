Моратти: "Моуринью пожалел об уходе из "Интера"

Теги интер миланжозе моуринью

Моратти: "Моуринью пожалел об уходе из "Интера"

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти рассказал об уходе Жозе Моуринью из миланского клуба в 2010 году.

"Мы не могли праздновать победу в Лиге Чемпионов в полной мере, потому что вскоре после этого ушёл Моуринью. За год до этого Жозе сказал мне, что им интересуется "Реал". Затем это повторилось снова. Нельзя держать людей в плену, но, разумеется, это было неприятно. Моуринью сам пожалел об этом ещё до того, как совершил данный шаг - через несколько часов в моём офисе в Милане он сказал мне, что будет там заниматься бизнесом, а не семьёй. Моуринью сказал, что, если бы мог, он остался бы в "Интере". Его слёзы при отъезде были реальными, и я рад, что до сих пор он говорит, что поддерживает "Интер" - цитирует Моратти Football Italia.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год.
 
Не пропустите: Топ-15 легендарных цитат от Моуринью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 16 38
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 16 17
14 Удинезе 14 15
15 Дженоа 15 13
16 Кротоне 15 12
17 Сассуоло 15 11
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 15 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов