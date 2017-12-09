Моратти: "Моуринью пожалел об уходе из "Интера"

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти рассказал об уходе Жозе Моуринью из миланского клуба в 2010 году.

"Мы не могли праздновать победу в Лиге Чемпионов в полной мере, потому что вскоре после этого ушёл Моуринью. За год до этого Жозе сказал мне, что им интересуется "Реал". Затем это повторилось снова. Нельзя держать людей в плену, но, разумеется, это было неприятно. Моуринью сам пожалел об этом ещё до того, как совершил данный шаг - через несколько часов в моём офисе в Милане он сказал мне, что будет там заниматься бизнесом, а не семьёй. Моуринью сказал, что, если бы мог, он остался бы в "Интере". Его слёзы при отъезде были реальными, и я рад, что до сих пор он говорит, что поддерживает "Интер" - цитирует Моратти Football Italia.

Напомним, что Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год.



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