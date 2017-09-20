Моратти не желает возвращать акции "Интера"

Бывший владелец миланского "Интера" Массимо Моратти опроверг слухи о том, что он готов вернуть себе акции клуба, выкупив их у Эрика Тохира.

"Зачем мне возвращать акции клуба, если я только их продал? На данный момент я не собираюсь возвращаться в клуб", - цитирует Моратти итальянская пресса.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Тохир хочет продать свои акции клуба. | http://soccernews.ru