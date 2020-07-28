Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера"

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти рассказал, что думает о слухах о том, что форвард "Барселоны" Лионель Месси может стать игроком миланского клуба.

"Иногда мечты сбываются. Тот факт, что отец Месси купил дом в Милане рядом со штаб-квартирой "Интера"... В данном контексте это что-то да значит.

Месси может отправится подписывать контракт с "Интером" пешком", - сказал Моратти.

Ранее "Интер" в очередной раз намекнул на переход игрока в клуб.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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