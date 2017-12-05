Моратти рассказал, что однажды пытался заполучить Спаллетти

Экс-владелец "Интера" Массимо Моратти рассказал, что пытался подписать Лучано Спаллетти.

"В 2009 году мы вели со Спаллетти переговоры, я рассказал ему про менталитет "Интера". Я очень хотел видеть его в своей команде, но мне не удавалось заинтересовать его. В определенный момент он был близок к переходу в "Интер", однако в конечном итоге выбрал "Зенит" - приводит слова Моратти Goal.com.

Напомним, что Спаллетти возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год.

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