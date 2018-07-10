Моратти: "Я бы предпочел, чтобы Роналду перешел в "Интер", но я поздравляю "Ювентус"

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Моратти: "Я бы предпочел, чтобы Роналду перешел в "Интер", но я поздравляю "Ювентус"

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти высказался о возможном переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

"Понятно, что я бы предпочел, чтобы Роналду перешел в "Интер". Но я поздравляю "Ювентус", приобрести Роналду - отличная идея.

Сходство с Роналдо в 1997 году? Ничего общего не вижу, но еще раз повторюсь, что это замечательная идея" - приводит слова Моратти Calciomercato.

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