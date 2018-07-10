Моратти: "Я бы предпочел, чтобы Роналду перешел в "Интер", но я поздравляю "Ювентус"
Экс-президент "Интера" Массимо Моратти высказался о возможном переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".
"Понятно, что я бы предпочел, чтобы Роналду перешел в "Интер". Но я поздравляю "Ювентус", приобрести Роналду - отличная идея.
Сходство с Роналдо в 1997 году? Ничего общего не вижу, но еще раз повторюсь, что это замечательная идея" - приводит слова Моратти Calciomercato.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|Наполи
|38
|91
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|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
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|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
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|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
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|17
|СПАЛ
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|38
|18
|Кротоне
|38
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|Хеллас Верона
|38
|25
|20
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