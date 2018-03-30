Морату зовут в Бундеслигу

Теги бавария мюнхенчелсиальваро мората

Морату зовут в Бундеслигу

"Бавария" проявляет интерес к испанскому нападающему "Челси" Альваро Морате, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве возможной замены Роберту Левандовски, который хочет покинуть клуб. Что касается Мораты, то ему не удалось проявить себя в Премьер-лиге и "Челси" может его продать.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах и забил 13 голов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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