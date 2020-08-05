"Мордовия" лишится профессионального статуса
Ещё один российский клуб из-за проблем с финансированием находится на грани исчезновения.
Саранская "Мордовия" не может погасить имеющиеся долги, поэтому команда не прошла лицензирование в ПФЛ.
В связи с этим "красно-бело-синие" будут вынуждены выступать в любительской лиге.
Напомним, что ещё в 2016 году "Мордовия" играла в российской Премьер-лиге.
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