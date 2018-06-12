"Мордовия" подписала двух бывших игроков "Спартака"

Теги мордовия саранскигорь кирееввладимир обухов

"Мордовия" подписала двух бывших игроков "Спартака"

Саранская "Мордовия" пополнилась сразу четырьмя футболистами, сообщает официальный сайт клуба.

Двое из них - 25-летний полузащитник Игорь Киреев и 25-летний нападающий Владимир Обухов являются воспитанниками "Спартака".

Также "Мордовия" подписала 28-летнего Игоря Климова, известного выступлениями за "Волгарь", а также 31-летнего Евгения Ятченко, который ранее играл за "Шинник".

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