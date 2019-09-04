Морено готов уступить Энрике пост главного тренера сборной Испании

Наставник сборной Испании Роберт Морено заявил о готовности уйти в отставку, если его предшественник Луис Энрике решит вернуться к работе.

"Луис - мой друг. Наша дружба превыше всего. Если однажды он захочет вернуться, буду рад уступить ему место и продолжить работу с ним", - цитирует Морено Sport.es.

Напомним, что на прошлой неделе умерла 9-летняя дочь Энрике. Из-за болезни ребёнка тренер покинул сборную Испании в июне этого года.

Что касается Морено, то до ухода Энрике он входил в его тренерский штаб.

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