Морено готов уступить Энрике пост главного тренера сборной Испании

Теги испаниялуис энрике

Морено готов уступить Энрике пост главного тренера сборной Испании

Наставник сборной Испании Роберт Морено заявил о готовности уйти в отставку, если его предшественник Луис Энрике решит вернуться к работе.

"Луис - мой друг. Наша дружба превыше всего. Если однажды он захочет вернуться, буду рад уступить ему место и продолжить работу с ним", - цитирует Морено Sport.es.

Напомним, что на прошлой неделе умерла 9-летняя дочь Энрике. Из-за болезни ребёнка тренер покинул сборную Испании в июне этого года.

Что касается Морено, то до ухода Энрике он входил в его тренерский штаб.

Не пропустите: Стал известен состав сборной Испании на матчи с Румынией и Фарерами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется

СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов