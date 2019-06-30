Морено: "Месси - величайший в истории. Он как персонаж из "Матрицы"
Главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал, как восхищен мастерской игрой капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом информирует Goal.
"Месси - величайший в истории. Я не видел, как играет Пеле и Марадона вживую, но Месси восхищает меня даже на тренировках. Он невероятный профессионал.
Кто-то думает, что это врожденный талант, однако он каждый день тренируется, следит за питанием. Он великий уже долгий срок, так что его можно только хвалить.
Его стиль игры можно сравнить с персонажем фильма "Матрица". Все вокруг как будто замирают и двигаются в слоу-мо, а он отдает пас", - сказал Морено.
Напомним, 28 июня, сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу и прошла в полуфинал Кубка Америки.
Морено возглавил сборную Испании этим летом.
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|38
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|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
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|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
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|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
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|Райо Вальекано
|38
|32