Морено: "Месси - величайший в истории. Он как персонаж из "Матрицы"

Теги лионель мессииспанияаргентинабарселона

Морено: "Месси - величайший в истории. Он как персонаж из "Матрицы"

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено рассказал, как восхищен мастерской игрой капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом информирует Goal.

"Месси - величайший в истории.  Я не видел, как играет Пеле и Марадона вживую, но Месси восхищает меня даже на тренировках. Он невероятный профессионал.

Кто-то думает, что это врожденный талант, однако он каждый день тренируется, следит за питанием. Он великий уже долгий срок, так что его можно только хвалить. 

Его стиль игры можно сравнить с персонажем фильма "Матрица". Все вокруг как будто замирают и двигаются в слоу-мо, а он отдает пас", - сказал Морено.

Напомним, 28 июня, сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу и прошла в полуфинал Кубка Америки.

Морено возглавил сборную Испании этим летом.

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