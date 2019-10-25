Морено: "Месси вообще не нужно тренировать"

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Морено: "Месси вообще не нужно тренировать"

Наставник сборной Испании Роберт Морено высоко отозвался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси.

"Это игрок другого уровня. Его вообще не нужно тренировать, потому что сам Месси и есть футбол. С Лео как в матрице, он видит все движения ног соперников и движения вратаря. После этого у него появляется возможность принять правильные решения", - цитирует Морено Goal.com.

В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 7 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и в этом году вновь номинирован на награду.

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Комментарии

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крoш
крoш

Патамучта у Месси есть лазерные канхвэтки, которые автоматически направляют его левую ногу и парализуют движения вратаря. Об этом знаю только я!

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