Морено оценил вероятность возвращения Пике в сборную Испании
Наставник сборной Испании Роберт Морено высказался о возможном возвращении защитника "Барселоны" Жерара Пике в национальную команду.
"Он ранее заявил, что завершает международную карьеру, поэтому мы не обсуждали его возвращения", - приводит слова тренера Sport.es.
Пике выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 года. За это время он становился чемпионом мира и Европы.
С 2019 года Пике играет за сборную Каталонии.
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