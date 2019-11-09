Морено оценил вероятность возвращения Пике в сборную Испании

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Морено оценил вероятность возвращения Пике в сборную Испании

Наставник сборной Испании Роберт Морено высказался о возможном возвращении защитника "Барселоны" Жерара Пике в национальную команду.

"Он ранее заявил, что завершает международную карьеру, поэтому мы не обсуждали его возвращения", - приводит слова тренера Sport.es.

Пике выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 года. За это время он становился чемпионом мира и Европы.

С 2019 года Пике играет за сборную Каталонии.

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