Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании

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Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул национальную команду. Пост занял его помощник Роберт Морено.

Энрике работал со сборной Испанией с лета 2018 года. Вместе с командой он одержал пять побед. Однако по семейным обстоятельствам он не присутствовал на матчах отбора Евро-2020 с Мальтой (2:0), Фарерами (4:1) и Швецией (3:0). Его заменял 41-летний Морено.

Морено работал вместе с Энрике в "Роме", "Сельте" и "Барселоне".

5 сентября сборная Испании встретится с Румынией, а 8-го с Фарерами в рамках отбора Евро-2020.

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