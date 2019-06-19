Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул национальную команду. Пост занял его помощник Роберт Морено.
Энрике работал со сборной Испанией с лета 2018 года. Вместе с командой он одержал пять побед. Однако по семейным обстоятельствам он не присутствовал на матчах отбора Евро-2020 с Мальтой (2:0), Фарерами (4:1) и Швецией (3:0). Его заменял 41-летний Морено.
Морено работал вместе с Энрике в "Роме", "Сельте" и "Барселоне".
5 сентября сборная Испании встретится с Румынией, а 8-го с Фарерами в рамках отбора Евро-2020.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32