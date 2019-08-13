Морено станет игроком "Атлетико" за 55 миллионов евро
Форвард "Валенсии" Родриго Морено станет игроком "Атлетико" за 55 миллионов евро, пишет AS.
По информации издания, клубы уже согласовали трансфер нападающего. Сегодня, 13 августа, Морено пройдет медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что игроком также заинтересованы "Барселона" и "Наполи".
28-летний нападающий - является воспитанником "Реала". В 2015 году он стал игроком "Валенсии", его трансфер стоил испанскому клубу 30 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2022 года.
А еще: "Валенсия" согласовала трансфер защитника "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32