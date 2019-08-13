Форвард "Валенсии" Родриго Морено станет игроком "Атлетико" за 55 миллионов евро, пишет AS.



По информации издания, клубы уже согласовали трансфер нападающего. Сегодня, 13 августа, Морено пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что игроком также заинтересованы "Барселона" и "Наполи".



28-летний нападающий - является воспитанником "Реала". В 2015 году он стал игроком "Валенсии", его трансфер стоил испанскому клубу 30 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2022 года.

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