Морьентес: "Безусловно, ПСЖ является одним из фаворитов Лиги Чемпионов"
Известный в прошлом испанский футболист Фернандо Морьентес оценил шансы французского ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов.
"ПСЖ, безусловно - один из фаворитов на выигрыш турнира. Однако, чтобы достичь уровень нынешнего "Реала", ему нужны не только хорошие игроки, но и следует играть как команда. Но они, безусловно, будут одним из главных претендентов на итоговую победу", - цитирует бывшего футболиста RMC Sport.
Напомним, Морьентес оценил шансы Мбаппе заиграть в "Реале". | soccernews.ru
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