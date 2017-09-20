Морьентес: "Безусловно, ПСЖ является одним из фаворитов Лиги Чемпионов"

Известный в прошлом испанский футболист Фернандо Морьентес оценил шансы французского ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов.

"ПСЖ, безусловно - один из фаворитов на выигрыш турнира. Однако, чтобы достичь уровень нынешнего "Реала", ему нужны не только хорошие игроки, но и следует играть как команда. Но они, безусловно, будут одним из главных претендентов на итоговую победу", - цитирует бывшего футболиста RMC Sport.

Напомним, Морьентес оценил шансы Мбаппе заиграть в "Реале". | soccernews.ru