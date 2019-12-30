Морьентес: "Чувствую, что "Реал" выиграет Ла Лигу, но всё зависит от Месси"

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Морьентес: "Чувствую, что "Реал" выиграет Ла Лигу, но всё зависит от Месси"

Экс-форвард мадридского "Реала" Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от чемпионской гонки в испанской Примере.

"Чувствую, что "Реал" выиграет Ла Лигу, но всё зависит от Месси. Понятно, что шансы у команд были более равными, когда здесь играл Криштиану Роналду. В любом случае и мадридцы, и каталонцы играют на очень высоком уровне. А самое интересное стоит ждать в феврале. Тогда мы сможем увидеть, кто насколько хорош на самом деле. Тот, кто лучше подготовлен, возьмёт чемпионский титул", - приводит слова Морьентеса Goal.com.

По итогам 18 туров Примеры "Барселона" идёт на первом месте в турнирной таблице, опережая "Реал" на два очка.

За последние 10 лет "блауграна" становилась чемпионом Испании 7 раз, а "сливочные" - только дважды.

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