Морьентес: "Чувствую, что "Реал" выиграет Ла Лигу, но всё зависит от Месси"
Экс-форвард мадридского "Реала" Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от чемпионской гонки в испанской Примере.
"Чувствую, что "Реал" выиграет Ла Лигу, но всё зависит от Месси. Понятно, что шансы у команд были более равными, когда здесь играл Криштиану Роналду. В любом случае и мадридцы, и каталонцы играют на очень высоком уровне. А самое интересное стоит ждать в феврале. Тогда мы сможем увидеть, кто насколько хорош на самом деле. Тот, кто лучше подготовлен, возьмёт чемпионский титул", - приводит слова Морьентеса Goal.com.
По итогам 18 туров Примеры "Барселона" идёт на первом месте в турнирной таблице, опережая "Реал" на два очка.
За последние 10 лет "блауграна" становилась чемпионом Испании 7 раз, а "сливочные" - только дважды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10