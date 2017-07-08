Морьентес: "Если "Реал" не подпишет Мбаппе, это сделает другой клуб"
Известный в прошлом футболист Фернандо Морьентес высказался о трансферной саге с участием форварда "Монако" Килиана Мбаппе.
"Если приходится говорить о таких суммах, то обычно это связано с тем, что игрок произвел определенное впечатление. Это трудно переварить, но когда игрока соблазняют так много клубов, это объясняется тем, что он имеет много талантов. Если "Реал" не подпишет его, это сделает другой клуб", - цитирует бывшего футболиста Marca.
Напомним, на Мбаппе появился новый претендент. | soccernews.ru
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|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
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|38
|39
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|Бетис
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
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|17
|Леганес
|38
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|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20