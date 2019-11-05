Морьентес готов рассмотреть предложения о тренерской работе из России
Известный в прошлом испанский футболист, а ныне тренер Фернандо Морьентес заявил о готовности попробовать свои силы в России.
"Конечно, я буду продолжать тренерскую карьеру. С удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Россия? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом", - сказал Морьентес.
В течение тренерской карьеры 43-летний испанец работал с юниорами в "Уракане" и "Реале", а также возглавлял "Фуэнлабраду".
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