Морьентес готов рассмотреть предложения о тренерской работе из России

Известный в прошлом испанский футболист, а ныне тренер Фернандо Морьентес заявил о готовности попробовать свои силы в России.

"Конечно, я буду продолжать тренерскую карьеру. С удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Россия? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом", - сказал Морьентес.

В течение тренерской карьеры 43-летний испанец работал с юниорами в "Уракане" и "Реале", а также возглавлял "Фуэнлабраду".

Не пропустите: Морьентес оценил перспективы Головина в Европе. | http://soccernews.ru