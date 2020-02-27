Морьентес не советует Черышеву принимать предложения из РПЛ

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Морьентес не советует Черышеву принимать предложения из РПЛ

Известный в прошлом испанский футболист Фернандо Морьентес считает, что вингеру "Валенсии" Денису Черышеву пока рано возвращаться в Россию.

"Нет, это стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо", - сказал Морьентес.

Черышев всю свою карьеру провёл в Испании, выступая за такие клубы, как "Реал", "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".

В текущем сезоне 29-летний россиянин сыграл за "летучих мышей" 19 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Черышев установил клубный рекорд "Валенсии". | http://soccernews.ru
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