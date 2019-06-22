Морьентес: "Никто не сможет в "Реале" заменить Роналду"

Экс-игрок "Реала" Фернандо Морьентес рассказал, что думает о переходе бельгийского нападающего Эдена Азара в "Реал". Об этом сообщает EFE.

"Никто не сможет в "Реале" заменить Криштиану Роналду, таких как он - нет. Азар - лучший игрок в мире, но его переход - не замена Роналду. Команде требовался футболист, который сможет изменить ситуацию", - сказал Морьентеса.

Напомним, Роналду играл в "Реале" с 2009 по 2018 год. Вместе с клубом он завоевал 15 трофеев, включая 2 титула испанской Примеры и 4 титула Лиги чемпионов. На данный момент он выступает в "Ювентусе".

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