Морьентес оригинально ответил на вопрос о выборе между Роналду и Месси
Известный в прошлом испанский футболист, а ныне тренер Фернандо Морьентес изящно ушёл от ответа на вопрос, кого бы он взял в свою команду - Криштиану Роналду или Лионеля Месси.
"Я тогда задам ответный вопрос: кого вы больше любите - маму или папу? Понимаете, что ставите меня перед тяжелейшим выбором. Поэтому я бы взял Жоау Фелиша, которому 19 лет. Он ещё долго будет играть на самом высоком уровне", - сказал Морьентес.
Напомним, что Роналду и Месси являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".
В текущем сезоне 34-летний португалец забил 6 мячей и сделал 1 ассист в 12 матчах за "Ювентус". 32-летний аргентинец провел 9 игр за "Барселону", отличился 6 голами и 5 результативными передачами.
Не пропустите: Морьентес готов рассмотреть предложения о тренерской работе из России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Назван лучший игрок первого круга РПЛ
-
Первый на выход: рассматриваем все аспекты увольнения Ковача из "Баварии" и перебираем тренеров, которые могут его заменить
-
СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем
-
Ордец, Влашич и Дзюба - в символической сборной 15-го тура РПЛ по версии InStat
-
Тедеско назвал главную цель "Спартака"
Лента новостей
-
"Барселона" отправит скаутов, чтобы просмотреть хавбека "Байера"
-
Назван самый заполняемый стадион в первом круге РПЛ
-
Гомеш, получивший жуткую травму, выписан из больницы
-
Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"
-
1
Бэйл и Хамес не помогут "Реалу" в матче с "Галатасараем"
-
Безбородов обслужит матч "Локомотив" - "Краснодар" в 16-м туре РПЛ. На матче будет VAR
-
"Барселона" и "Наполи" опозорились в Юношеской лиге УЕФА
-
1
Модрич купил золотого муравья за пять тысяч евро (фото)
-
Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста
-
Футболисты "Ювентуса" отправились в Москву на матч с "Локомотивом"
-
3
Зидан: "Ушёл бы из "Реала", если бы понимал, что команда не способна хорошо играть"
-
Черчесов объяснил невызов Ахметова и Соболева в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
-
Назван лучший игрок первого круга РПЛ
-
"Челси" подготовил более 150 миллионов евро на три зимних трансфера
-
Первый на выход: рассматриваем все аспекты увольнения Ковача из "Баварии" и перебираем тренеров, которые могут его заменить
-
Морьентес оригинально ответил на вопрос о выборе между Роналду и Месси
-
"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА
-
Де Лигт пропустит матч с "Локомотивом"
-
СМИ: "Бавария" контактирует с Тухелем
-
Ла Лига назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Гранада
|12
|20
|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
|18
|10
|Атлетик Бильбао
|12
|17
|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
|15
|15
|Бетис
|12
|13
|16
|Алавес
|12
|12
|17
|Мальорка
|12
|11
|18
|Сельта Виго
|12
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|12
|5