Морьентес оригинально ответил на вопрос о выборе между Роналду и Месси

Известный в прошлом испанский футболист, а ныне тренер Фернандо Морьентес изящно ушёл от ответа на вопрос, кого бы он взял в свою команду - Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

"Я тогда задам ответный вопрос: кого вы больше любите - маму или папу? Понимаете, что ставите меня перед тяжелейшим выбором. Поэтому я бы взял Жоау Фелиша, которому 19 лет. Он ещё долго будет играть на самом высоком уровне", - сказал Морьентес.

Напомним, что Роналду и Месси являются пятикратными обладателями "Золотого мяча".

В текущем сезоне 34-летний португалец забил 6 мячей и сделал 1 ассист в 12 матчах за "Ювентус". 32-летний аргентинец провел 9 игр за "Барселону", отличился 6 голами и 5 результативными передачами.

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