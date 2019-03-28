Морьентес: "Реал" не отказывается от Лунина"

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Морьентес: "Реал" не отказывается от Лунина"

Экс-форвард "Реала" Фернандо Морьентес считает, что у украинского вратаря Андрея Лунина есть будущее в королевском клубе.

"Если "Реал"  им заинтересовался, значит они в нём что-что видят. Ему нужно учиться и расти. Клуб от него не отказывается, а ждёт, когда он наберёт необходимый уровень. Мы видим, что это талантливый игрок. Надеемся, в будущем мы его увидим на поле", - приводят слова Морьентеса украинские СМИ.

Напомним, что 19-летний Лунин перешел в "Реал" прошлым летом из луганской "Зари" за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он выступает на правах аренды за "Леганес", за который провел пять матчей во всех турнирах и пропустил три гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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петушалду
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