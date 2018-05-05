Морьентес сделал прогноз на исход Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Морьентес сделал прогноз на исход Эль КласикоИзвестный в прошлом испанский футболист Фернандо Морьентес сделал прогноз на исход завтрашнего Эль Класико.

Так, El Mundo Deportivo, передает, что бывший игрок мадридского "Реала" считает, что в воскресенье королевский клуб отпразднует победу на "Камп Ноу" со счетом 2:1. В то же время Мориентес призвал свою бывшую команду сделать чемпионский коридор для каталонской "Барселоны".

Напомним, Луис Суарес поделился ожиданиями от Эль Класико. | soccernews.ru

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Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
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