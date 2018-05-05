Морьентес сделал прогноз на исход Эль Класико

Известный в прошлом испанский футболист Фернандо Морьентес сделал прогноз на исход завтрашнего Эль Класико.

Так, El Mundo Deportivo, передает, что бывший игрок мадридского "Реала" считает, что в воскресенье королевский клуб отпразднует победу на "Камп Ноу" со счетом 2:1. В то же время Мориентес призвал свою бывшую команду сделать чемпионский коридор для каталонской "Барселоны".

Напомним, Луис Суарес поделился ожиданиями от Эль Класико. | soccernews.ru