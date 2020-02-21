Морьентес: "Смолов - один из лучших нападающих России"

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Морьентес рассказал, что думает о новом игроке "Сельты" Федоре Смолове.

"Он важный игрок для "Сельты". Ему нужно привыкнуть к стране и чемпионату. Если ему удастся это сделать, то будет прогресс. Думаю, он один из лучших нападающих в России", - сказал Морьентес.

О трансфере Смолова стало известно 30 января. "Сельта" заплатит за полугодичную аренду россиянина 600 тысяч евро. Также у галисийцев летом будет право выкупа.

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