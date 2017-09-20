Морьентес: "В ПСЖ Мбаппе может доказать, что готов играть за "Реал"

Известный в прошлом футболист Фернандо Морьентес оценил шансы форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе заиграть в мадридском "Реале".

"У Килиана теперь есть возможность продемонстрировать миру свой талант и повысить свой уровень. Чтобы играть в "Реале", он должен быть одним из лучших игроков в мире. Он может продемонстрировать, что у него, возможно, есть способности, чтобы стать игроком "Реала", - цитирует бывшего футболиста RMC Sport.

Напомним, Бензема продлил контракт с "Реалом". | soccernews.ru