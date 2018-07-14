Морьентес: "Я бы не стал называть Роналду предателем"

Бывший нападающий мадридского "Реала" Фернандо Морьентес поделился мыслями об уходе Криштиану Роналду из королевского клуба.

"Я бы не стал называть Роналду предателем из-за того, что он ушёл из "Реала". Это не так. Роналду заслужил право выбирать клуб и делать то, что он хочет. Все болельщики "Реала" будут вечно благодарны Роналду за то, что он сделал и за все достижения клуба в этот период" - сказал Морьентес.

Напомним, что "Ювентус" купил 33-летнего Роналду за 112 миллионов евро.

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