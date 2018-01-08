"Морейренсе" - "Бенфика" - 0:2 (обзор)

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"Морейренсе" - "Бенфика" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Португалии между "Морейренсе" и "Бенфикой" (0:2).

Видео: "Морейренсе" - "Бенфика".

 

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10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
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