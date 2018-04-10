"Морейренсе" дома одолел "Боавишту"

В рамках 29-го тура чемпионата Португалии "Морейренсе" на своём поле взял верх над "Боавиштой" и укрепил свои позиции в борьбе за выживание.

"Морейренсе" – "Боавишта" - 1:0

Гол: Нето, 52 - 1:0.

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