"Морейренсе" сильнее "Витории Гимараэш", "Порту" победил "Маритиму"

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Морейренсе" дома одолел "Виторию Гимараэш", а "Порту" также на своём поле уверенно обыграл "Маритиму".

"Морейренсе" – "Витория Гимараэш" - 2:1

Голы: Кадис, 16 - 1:0, Арсениу, 33 - 2:0, Рафинья, 76 - 2:1.

Удаление: Кику (72) - "Витория Гимараэш".



"Порту" – "Маритиму" - 3:1

Голы: Рейес, 19 - 1:0, Фабиу Пашеку, 26 - 1:1, Марега, 45 - 2:1, Марега, 78 - 3:1.

Удаление: Гамбоа (39) - "Маритиму".

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