"Морейренсе" сильнее "Витории Гимараэш", "Порту" победил "Маритиму"

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"Морейренсе" сильнее "Витории Гимараэш", "Порту" победил "Маритиму"

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Морейренсе" дома одолел "Виторию Гимараэш", а "Порту" также на своём поле уверенно обыграл "Маритиму".

"Морейренсе" – "Витория Гимараэш" - 2:1

Голы: Кадис, 16 - 1:0, Арсениу, 33 - 2:0, Рафинья, 76 - 2:1.

Удаление: Кику (72) - "Витория Гимараэш".


"Порту" – "Маритиму" - 3:1

Голы: Рейес, 19 - 1:0, Фабиу Пашеку, 26 - 1:1, Марега, 45 - 2:1, Марега, 78 - 3:1.

Удаление: Гамбоа (39) - "Маритиму".

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Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
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