"Морейренсе" сильнее "Витории Гимараэш", "Порту" победил "Маритиму"
В рамках 15-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Морейренсе" дома одолел "Виторию Гимараэш", а "Порту" также на своём поле уверенно обыграл "Маритиму".
"Морейренсе" – "Витория Гимараэш" - 2:1
Голы: Кадис, 16 - 1:0, Арсениу, 33 - 2:0, Рафинья, 76 - 2:1.
Удаление: Кику (72) - "Витория Гимараэш".
"Порту" – "Маритиму" - 3:1
Голы: Рейес, 19 - 1:0, Фабиу Пашеку, 26 - 1:1, Марега, 45 - 2:1, Марега, 78 - 3:1.
Удаление: Гамбоа (39) - "Маритиму".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10