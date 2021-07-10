Мориба думает, что "Барселона" хочет его продать ради контракта с Месси

Фото: инстаграм Мориба

"Барселона" не может договориться с хавбеком Илайшем Морибой о продлении контракта.

Как сообщает Marca, 18-летний футболист недоволен зарплатой, которую ему предлагает клуб. Мориба думает, что "Барса" хочет продать его ради нового контракта с Лионелем Месси.

Сам Мориба хочет остаться в клубе, но не на предложенных ему условиях. Если клуб не улучшит свое предложение, то игрок готов бесплатно уйти летом 2022 года.

В минувшем сезоне на счету Мориба один гол и два ассиста в 18 играх.

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