Мориба не входит в планы тренера "Рб Лейпциг"
Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен
Гвинейский полузащитник Илайш Мориба испытывает проблемы после перехода из "Барселоны" в "РБ Лейпциг" прошедшим летом.
Как сообщает издание AS, Мориба на данный момент не входит в планы главного тренера немецкого клуба Джесси Марша.
Отмечается, что он только дважды был вызван на матчи, в ходе которых даже не разминался.
Напомним, что "Лейпциг" заплатил "Барселоне" 20 миллионов евро за молодого хавбека минувшим летом.
Также не пропустите: ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Сельта" вырвала победу у "Гранады" в матче Ла Лиги
-
"Брайтон" добыл ничью в матче с "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Торино" не сумело обыграть "Венецию" в матче Серии А
-
Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ
-
Ничья "Локомотива", победы фаворитов и очередное поражение "Ростова": все результаты 9-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А
-
"Сельта" вырвала победу у "Гранады" в матче Ла Лиги
-
"Брайтон" добыл ничью в матче с "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Торино" не сумело обыграть "Венецию" в матче Серии А
-
Почеттино высказался о конфликте Килиана Мбаппе с Неймаром
-
Карло Анчелотти высказался перед матчем с "Шерифом" в Лиге чемпионов
-
Коке высказался об адаптации Гризманна в "Атлетико"
-
Мориба не входит в планы тренера "Рб Лейпциг"
-
Азар избавился от психологических проблем из-за травм
-
Браим Диас ярко высказался о Ибрагимовиче
-
Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ
-
"Барселона" не смогла продлить контракт с одним из капитанов
-
Ничья "Локомотива", победы фаворитов и очередное поражение "Ростова": все результаты 9-го тура РПЛ
-
ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" в матче РПЛ
-
Против президента УЕФА откроют дело из-за Суперлиги
-
В "Краснодаре" прокомментировали информацию о нападении сотрудника клуба на болельщицу-инвалида
-
"Барселона" хочет подписать Кавани
-
В "Фейеноорде" оценили шансы выкупить Тиля у "Спартака"
-
Капитаны "Шахтера" и киевского "Динамо" едва не подрались в перерыве матча
-
"Манчестер Сити" теряет Гюндогана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20