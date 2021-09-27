Мориба не входит в планы тренера "Рб Лейпциг"

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Мориба не входит в планы тренера "Рб Лейпциг"Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Гвинейский полузащитник Илайш Мориба испытывает проблемы после перехода из "Барселоны" в "РБ Лейпциг" прошедшим летом.

Как сообщает издание AS, Мориба на данный момент не входит в планы главного тренера немецкого клуба Джесси Марша.

Отмечается, что он только дважды был вызван на матчи, в ходе которых даже не разминался.

Напомним, что "Лейпциг" заплатил "Барселоне" 20 миллионов евро за молодого хавбека минувшим летом.

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