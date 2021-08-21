Мориба репостнул загадочную цитату на фоне слухов о будущем в "Барселоне"

Фото инстаграм Илайша Мориба

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба намекнул, что информация о его разногласиях с клубом не соответствует действительности.

"Тысячи слухов, и никто не знает правды", - такую цитату репостнул футболист в сторис своего инстаграма.

Контракт 18-летнего хавбека с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2022 года, и сторонам не удаётся договориться о его продлении.

Ранее стало известно, что "Барса" предложила Мориба три варианта продолжения карьеры.

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