Мориба сделал неожиданный выбор сборной, за которую будет играть

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Мориба сделал неожиданный выбор сборной, за которую будет играть

Фото: инстаграм Илайша Мориба/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Илайш Мориба отказался от сборной Испании, чтобы выступать за национальную команду Гвинеи, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист принял решение играть за страну, в которой родился. Стоит отметить, что в 2017 году Мориба отказался выступать за Гвинею и после этого стал вызываться в юношескую сборную Испании.

18-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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