Моро подпишет контракт с "Динамо" до 2025 года

Теги динамо москвадинамо загребтрансферы

Моро подпишет контракт с "Динамо" до 2025 года

Полузащитник загребского "Динамо" Никола Моро в скором времени станет игроком московского "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, о трансфере будет объявлено на этой неделе, если футболист успеет пройти медосмотр.

Стороны согласовали контракт с 22-летним игроком до 2025 года. Возможно, Моро дебютирует в матче 1-го тура РПЛ с "Уралом", который состоится 10 августаю

Не пропустите:  УЕФА назначил арбитров на матчи "Манчестер Сити" - "Реал" и "Лион" - "Ювентус"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

Защитник ЦСКА Гогуа перешел в "Ротор" на правах аренды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов