Моро подпишет контракт с "Динамо" до 2025 года

Полузащитник загребского "Динамо" Никола Моро в скором времени станет игроком московского "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, о трансфере будет объявлено на этой неделе, если футболист успеет пройти медосмотр.

Стороны согласовали контракт с 22-летним игроком до 2025 года. Возможно, Моро дебютирует в матче 1-го тура РПЛ с "Уралом", который состоится 10 августаю

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