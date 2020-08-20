Моро прокомментировал свой дебют за "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Никола Моро поделился эмоциями после своего первого матча в составе новой команды.

Хорват вышел на замену на 69-й минуте вчерашнего поединка с "Ростовом" (2:0).

"Я так доволен своим дебютом! Спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, в следующих матчах мы сыграем лучше и снова возьмём очки. Эта победа очень важна, потому что "Ростов" - хорошая команда, они в топе.

Как мне удалось так быстро адаптироваться? Команда очень хорошая, отличный потенциал. Здесь очень легко влиться в коллектив. Я приехал вчера. Тренировался с командой только один раз и сегодня уже играл. Я очень рад этому и надеюсь, что в следующих матчах покажу больше. Моя идея заключалась в том, чтобы успокоить команду. Сделать несколько безопасных пасов, устроить прессинг, и, я думаю, получилось хорошо. Мне удался мой дебют", - сказал хавбек.

"Динамо" купило Моро за 8,5 миллионов евро и заключило с ним пятилетний контракт.

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